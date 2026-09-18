एम्स जम्मू भर्ती 2026: सीनियर रेजिडेंट के 86 पदों पर मौका, कब से करें आवेदन और कौन सी डिग्री की होगी जरूरत?

एनेस्थीसियोलॉजी एनेस्थीसियोलॉजी में एमडी या डीएनबी।

एनाटॉमी मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एनाटॉमी में एमडी/डीएनबी। नॉन-मेडिकल उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय में एमएससी/एम.बायोटेक और पीएचडी। विज्ञापन विज्ञापन

बर्न और प्लास्टिक सर्जरी जनरल सर्जरी, ईएनटी या ऑर्थोपेडिक्स में एमएस/डीएनबी या प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच/डीएनबी।

कार्डियोलॉजी मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स में एमडी/डीएनबी या कार्डियोलॉजी में डीएम/डीएनबी।

कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जनरल सर्जरी में एमएस/डीएनबी या सीटीवीएस में एमसीएच/डीएनबी।

कम्युनिटी मेडिसिन कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी/डीएनबी या समकक्ष योग्यता।

त्वचा रोग डर्मेटोलॉजी एवं वेनेरियोलॉजी में एमडी/डीएनबी या समकक्ष योग्यता।

एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबोलिज्म मेडिसिन/पीडियाट्रिक्स में एमडी/डीएनबी या एंडोक्रिनोलॉजी में डीएम/डीएनबी।

फैमिली मेडिसिन फैमिली मेडिसिन में एमडी/डीएनबी या समकक्ष योग्यता।

फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक मेडिसिन में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जनरल मेडिसिन/पीडियाट्रिक्स में एमडी/डीएनबी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीएम/डीएनबी।

जनरल मेडिसिन मेडिसिन में एमडी/डीएनबी या समकक्ष योग्यता।

जनरल सर्जरी जनरल सर्जरी में एमएस/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

अस्पताल प्रशासन अस्पताल प्रशासन में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री। यह एमबीबीएस के बाद की योग्यता होनी चाहिए।

मेडिकल ऑन्कोलॉजी मेडिसिन/पीडियाट्रिक्स में एमडी/डीएनबी या मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डीएम/डीएनबी।

माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

नियोनेटोलॉजी पीडियाट्रिक्स में एमडी/डीएनबी और नवजात शिशु देखभाल में विशेष प्रशिक्षण या नियोनेटोलॉजी में डीएम/डीएनबी।

नेफ्रोलॉजी जनरल मेडिसिन में एमडी/डीएनबी या नेफ्रोलॉजी में डीएम/डीएनबी।

न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी में डीएम/डीएनबी।

न्यूरोसर्जरी जनरल सर्जरी में एमएस/डीएनबी या न्यूरोसर्जरी में एमसीएच/डीएनबी।

प्रसूति एवं स्त्री रोग प्रसूति एवं स्त्री रोग में एमडी/एमएस/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

नेत्र विज्ञान नेत्र विज्ञान में एमडी/एमएस/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

ऑर्थोपेडिक्स ऑर्थोपेडिक्स में एमएस/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

पीडियाट्रिक सर्जरी जनरल सर्जरी में एमएस/डीएनबी या पीडियाट्रिक सर्जरी में एमसीएच/डीएनबी।

पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

पैथोलॉजी पैथोलॉजी में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

फार्माकोलॉजी मेडिकल उम्मीदवारों के लिए फार्माकोलॉजी में एमडी/डीएनबी या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में डीएम। नॉन-मेडिकल उम्मीदवारों के लिए संबंधित विषय में एमएससी/एम.बायोटेक और पीएचडी।

फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

मनोचिकित्सा मनोचिकित्सा में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

पल्मोनरी मेडिसिन मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन/चेस्ट मेडिसिन/रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एमडी/डीएनबी या पल्मोनरी मेडिसिन में डीएम/डीएनबी।

रेडियोलॉजी रेडियो-डायग्नोसिस में एमडी/डीएनबी या समकक्ष योग्यता।

रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी/रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।

सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जनरल सर्जरी में एमएस/डीएनबी या जीआई सर्जरी में एमसीएच/डीएनबी।

ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन/पैथोलॉजी में एमडी/डीएनबी या समकक्ष डिग्री।