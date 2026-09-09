एफकैट 02/2026 परिणाम: भारतीय वायु सेना ने जारी किया रिजल्ट, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड; कैसे होगा चयन?

भारतीय वायु सेना (IAF) ने एएफसीएटी 02/2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (AFCAT) में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यह देख सकते हैं कि वे अगले चरण के लिए योग्य हुए हैं या नहीं। उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाना होगा। यहां लॉगिन करने के बाद वे अपनी योग्यता स्थिति और स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन

कैसे होगा चयन?

एफकैट-2 2026 का गेट कट-ऑफ भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना कट-ऑफ देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने तय न्यूनतम GATE कट-ऑफ अंक हासिल किए हैं, वे GATE स्कोर एंट्री के माध्यम से AFSB चरण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि GATE स्कोर एंट्री के जरिए चयनित उम्मीदवारों को AFCAT परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा (AFCAT) होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग और सैन्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) पदों के लिए GATE स्कोर भी जरूरी होता है। इसके अलावा NCC ‘C’ सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवारों को फ्लाइंग ब्रांच में विशेष छूट मिलती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके बाद उम्मीदवारों को एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) इंटरव्यू देना होता है, जिसमें मानसिक क्षमता, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है। सभी चरणों के बाद मेडिकल टेस्ट होता है और अंत में मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाता है।