उत्तर रेलवे में बंपर भर्ती: 10वीं-आईटीआई पास के लिए मौका, आज से आवेदन शुरू; कौन भर सकता है फॉर्म?

रेलवे भर्ती सेल, उत्तर रेलवे (RRC NR) ने अप्रेंटिस के 4,651 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 11 नवंबर 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती विज्ञापन संख्या RRC/NR/03/2026/Act Apprentice के तहत निकाली गई है। भर्ती दिल्ली, लखनऊ, फिरोजपुर, मुरादाबाद, अंबाला और जम्मू क्लस्टर के लिए होगी। इसके लिए 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

किस क्लस्टर में कितने पद हैं?

उत्तर रेलवे की इस भर्ती में सबसे अधिक 1,525 पद लखनऊ क्लस्टर के लिए हैं। क्लस्टर के अनुसार पदों का विवरण इस प्रकार है:

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क्लस्टर पदों की संख्या लखनऊ 1,525 दिल्ली 1,312 अंबाला 979 फिरोजपुर 740 मुरादाबाद 63 जम्मू 32 कुल 4,651

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन इसके अलावा संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाणपत्र भी जरूरी है।



ध्यान रखें कि उम्मीदवार का 10वीं और आईटीआई का परिणाम 6 नवंबर 2026 तक जारी हो चुका होना चाहिए। इस तारीख के बाद परिणाम जारी होने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे। उम्मीदवारों को उसी क्लस्टर और इकाई के लिए आवेदन करना चाहिए, जहां उनके आईटीआई ट्रेड के पद उपलब्ध हैं।

आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है?

उम्मीदवार की उम्र 11 दिसंबर 2026 को कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: 5 वर्ष

अन्य पिछड़ा वर्ग: 3 वर्ष

दिव्यांग उम्मीदवार: 10 वर्ष

पूर्व सैनिक: नियमानुसार अतिरिक्त छूट

आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को जन्मतिथि से जुड़े सही दस्तावेज अपलोड करने होंगे। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा।

चयन 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा।

दोनों परीक्षाओं के अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा और उनके औसत के आधार पर मेरिट तैयार होगी।

मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें मेडिकल प्रमाणपत्र भी देना होगा।

यदि दो उम्मीदवारों के अंक बराबर होते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

उम्र भी समान होने पर 10वीं की परीक्षा पहले पास करने वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी।

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य श्रेणी और अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर से भुगतान स्वीकार नहीं होगा। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2026 है।

RRC NR Apprentice के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ये चरण अपनाएं: