झारखंड: पेड़ से बांधकर महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, धनबाद में मचा हड़कंप; एक महिला गिरफ्तार

धनबाद के तेलीपाड़ा इलाके से एक महिला को पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट किए जाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस सक्रिय हुई और मामले में कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अब वायरल वीडियो और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

पैसे के लेन-देन के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा मामला

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पैसे के लेन-देन से जुड़ा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक महिला को पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई। इस बीच यह आरोप भी सामने आया है कि वीडियो में नजर आ रही महिला खुद को एक मानवाधिकार संगठन से जुड़ा बताती थी। आरोप है कि वह संगठन का नाम लेकर अलग-अलग मामलों में लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करती थी। हालांकि, महिला का किसी मानवाधिकार संगठन से वास्तविक संबंध होने या उस पर लगाए गए अन्य आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

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महिला से मारपीट के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल

घटना के सामने आने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पैसे के लेन-देन या किसी दूसरे विवाद की स्थिति में किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहीं, किसी महिला को पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट करना भी गंभीर मामला माना जा रहा है।

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पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर भेजा जेल

धनबाद थाना प्रभारी मनोज पांडे ने बताया कि मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। मामले में जो भी लोग घटना में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वायरल वीडियो की जांच के साथ घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का भी पता लगा रही है।