रांची: 78 साल पुरानी रावण दहन की परंपरा, इस बार 70 फीट का रावण और दो मंजिला सोने की लंका होंगे आकर्षण

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वर्ष 1950 से 1955 के बीच रावण के पुतलों का निर्माण रेलवे स्टेशन के पास खजुरिया तालाब स्थित शरणार्थी शिविर में किया जाता था। उस समय बारी पार्क, वर्तमान टाउन हॉल के समीप रावण दहन का आयोजन होता था। बाद में पंजाबी हिंदू बिरादरी के सदस्यों ने डोरंडा स्थित राम मंदिर में पुतलों का निर्माण शुरू किया।आयोजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए वर्ष 1960 से रावण दहन के लिए मोरहाबादी मैदान का चयन किया गया। इसके बाद हर वर्ष आयोजन का स्वरूप और भव्य होता गया तथा पुतलों की ऊंचाई भी बढ़ती गई।इस वर्ष मोरहाबादी मैदान में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं, 65 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 60 फीट ऊंचे मेघनाथ के पुतले भी तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए 30×30 फीट की दो मंजिला सोने की लंका भी बनाई जाएगी।पंजाबी हिंदू बिरादरी हर वर्ष इस आयोजन को भव्य बनाने के साथ विभिन्न समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। रांची का यह रावण दहन आज शहर के प्रमुख दशहरा आयोजनों में शामिल है और वर्षों से लोगों की आस्था व उत्साह का केंद्र बना हुआ है।