यात्रीगण ध्यान दें: 22 से 25 अक्तूबर तक कई मेमू ट्रेनें नहीं चलेंगी, बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस भी होगी प्रभावित

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 19 से 25 अक्तूबर तक संयुक्त रोलिंग ब्लॉक निर्धारित किया गया है। इसके कारण आसनसोल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने, कुछ का आंशिक समापन और प्रारंभ करने तथा एक एक्सप्रेस ट्रेन को जरूरत पड़ने पर नियंत्रित करने का निर्णय लिया है।

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रेलवे के अनुसार, रोलिंग ब्लॉक के कारण गाड़ी संख्या 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू ट्रेन 22 से 25 अक्तूबर तक पूरी तरह रद्द रहेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू ट्रेन 22 और 25 अक्तूबर को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रद्द होने से संबंधित मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण गाड़ी संख्या 68055/68056 आसनसोल-टाटानगर-आसनसोल मेमू ट्रेन का परिचालन 22 अक्तूबर को प्रभावित रहेगा। इस दिन ट्रेन पुरुलिया में आंशिक रूप से समाप्त होगी और वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेगी। नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) ब्लॉक के कारण पुरुलिया-टाटानगर-पुरुलिया के बीच इसका परिचालन रद्द रहेगा।

इसी तरह, गाड़ी संख्या 68056/68060 टाटानगर-आसनसोल-बाराभूम मेमू ट्रेन 22 और 25 अक्तूबर को आद्रा में आंशिक रूप से समाप्त होगी और वहीं से प्रारंभ होगी। इन दोनों तिथियों में आद्रा-आसनसोल-आद्रा के बीच ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा।



मेमू ट्रेनों के अलावा गाड़ी संख्या 18184 बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित हो सकता है। रेलवे के अनुसार, 22, 23 और 25 अक्तूबर को प्रारंभ होने वाली यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर इस ट्रेन को 45 से 60 मिनट तक नियंत्रित किया जा सकता है।

रेलवे ने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है, ताकि रद्दीकरण, आंशिक परिचालन और संभावित देरी के कारण होने वाली असुविधा से बचा जा सके।