झारखंड: पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा राजद, संगठन मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों को सौंपी जिम्मेदारी

झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें राजद विधायक दल के नेता, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजद विधायक दल के नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से समय-समय पर इस तरह की बैठकें आयोजित की जाती हैं। झारखंड में आगामी दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं। राजद इन चुनावों में मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में राज्य की गठबंधन सरकार के कार्यों पर भी चर्चा की गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुरेश पासवान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल कर रही है। उनके अनुसार, बिहार और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश अगला निशाना है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इसके माध्यम से लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं।

उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पासवान ने कहा कि राजद भी इस मुद्दे पर मजबूती से विरोध कर रहा है। उन्होंने बताया कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली में झारखंड से राजद के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में पार्टी महासचिव कमलेश यादव, युवा राजद अध्यक्ष रंजन यादव, अनिता यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।