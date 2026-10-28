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Hindi News ›   Jharkhand ›   Assistant Jailer recruitment examination begins in Hazaribagh; physical screening of candidates

झारखंड: सहायक कारापाल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू, हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में अभ्यर्थियों की जांच

Wed, 28 Oct 2026 03:34 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Wed, 28 Oct 2026 03:34 PM IST
सार

झारखंड में सहायक कारापाल भर्ती के तहत हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में 28 अक्टूबर से शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा शुरू हुई। जेएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता और निर्धारित मानकों की जांच की जा रही है।

 

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Assistant Jailer recruitment examination begins in Hazaribagh; physical screening of candidates
अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता और निर्धारित मानकों की जांच - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झारखंड में सहायक कारापाल भर्ती प्रक्रिया के तहत बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 से हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा शुरू हो गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित इस परीक्षा की शुरुआत हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई। परीक्षा के आयोजन को लेकर निर्धारित स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

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परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और निर्धारित शारीरिक मापदंडों की जांच की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के इस चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता का आकलन किया जा रहा है। निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा का संचालन किया जा रहा है।

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आयोजन के दौरान कारा अधीक्षक, उपकारा बरही, हजारीबाग; अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), खूंटी; पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), हजारीबाग; पुलिस उपाधीक्षक (सीसीआर), हजारीबाग तथा जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग उपस्थित रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण
सहायक कारापाल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता और निर्धारित मानकों के अनुरूप उनकी योग्यता की जांच की जाती है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अगले चरण आयोग के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे।

हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में परीक्षा शुरू होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। परीक्षा के सुचारु संचालन और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर है। हालांकि, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, परीक्षा की अवधि और अगले चरणों के कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई

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