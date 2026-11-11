झारखंड: स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर का जलवा, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय समारोह में किया सम्मानित

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इस प्रतिष्ठित समारोह में जमशेदपुर को सम्मान मिलना शहर की स्वच्छता व्यवस्था और निरंतर प्रयासों की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सम्मान समारोह में झारखंड की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, SUDA के निदेशक सूरज कुमार, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) के नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद तथा टाटा स्टील यूआईएसएल के जनरल मैनेजर (टाउन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) रविंद्र कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व किया।जमशेदपुर की इस उपलब्धि के पीछे स्वच्छता के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता, आधुनिक तकनीक, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और शहरवासियों की सक्रिय भागीदारी की अहम भूमिका रही है। शहर में घर-घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, आधुनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) और जैविक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है।इसके अलावा आरआरआर (रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल) केंद्रों की स्थापना तथा विभिन्न जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन प्रयासों से शहर की सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने में मदद मिली है। जमशेदपुर को मिला यह सम्मान केवल एक सर्वेक्षण में मिली सफलता नहीं, बल्कि स्वच्छ, सुंदर और सतत शहर के निर्माण की दिशा में किए जा रहे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस उपलब्धि में सफाई कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न संस्थानों और जागरूक नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जमशेदपुर की यह सफलता स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और जनभागीदारी की मिसाल पेश करती है।