झारखंड की राजधानी रांची के ग्रामीण इलाके में दो युवतियों के साथ अपराध का मामला सामने आया है। आरोप है कि छह युवकों ने पहले दोनों को स्थानीय मेले में साथ ले जाने के बाद पास के जंगल में पहुंचाया। वहां एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जबकि उसकी सहेली से छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद से फरार अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

मेले में छह युवकों के साथ गई थीं दोनों युवतियां

पुलिस के अनुसार, घटना रविवार को रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र में हुई। दोनों युवतियां अपने छह पुरुष दोस्तों के साथ स्थानीय मेले में गई थीं। आरोप है कि बाद में युवक दोनों को पास के जंगल में ले गए। वहां एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी सहेली के साथ छेड़छाड़ की गई।

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सोमवार को तीन आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग भी हिरासत में

पीड़िताओं के बयान के आधार पर रविवार को ही प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सोमवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को हिरासत में लिया।

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रांची ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोग शामिल थे। इनमें से अब तक चार को पकड़ा गया है, जिनमें एक नाबालिग भी है। उन्होंने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है और उसकी हालत स्थिर है।

फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले के अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।