आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच तेज कर दी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने आरोपी अजय तिर्की के आवास पर पहुंचकर जांच की। टीम ने आवास पर अपनी जांच पूरी कर ली है। निशा भगत की मौत के बाद झारखंड में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। भाजपा और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

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निशा भगत की मौत छह नवंबर को हुई थी। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया था, जिसे हजारों लोगों ने देखा था। इस दौरान उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए स्थानीय भूमि माफिया, सरकारी अधिकारियों और पुलिस की कथित निष्क्रियता को अपनी निराशा और मानसिक परेशानी की वजह बताया था।

सोशल मीडिया लाइव के बाद हुई थी निशा भगत की मौत

निशा भगत की मौत को कथित आत्महत्या का मामला बताया गया है। घटना के बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने घटनास्थल की वैज्ञानिक तरीके से जांच की थी। वहीं, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में मेडिकल बोर्ड की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। पुलिस ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि मृतका ने पिठोरिया थाना प्रभारी पर अपनी पहले की लिखित शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। हालांकि, पुलिस प्रशासन का कहना था कि किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने से पहले सभी आरोपों की सक्रियता से जांच की जा रही है।

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पिता ने सीबीआई जांच की सिफारिश का किया था स्वागत

निशा भगत के पिता ने उनकी मौत के मामले में झारखंड सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने का स्वागत किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 नवंबर को आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता की मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।

गिरिराज सिंह और संजय सेठ ने भी उठाई थी सीबीआई जांच की मांग

इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सात नवंबर को ही सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने निशा भगत को निडर आवाज बताते हुए कहा था कि वह आदिवासी जमीन, संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही थीं। वहीं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पीड़िता की ओर से नाम लिए गए प्रशासनिक अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने इस कथित आत्महत्या को कानून-व्यवस्था की सीधी नाकामी बताया था। साथ ही राज्य की सीआईडी जैसी एजेंसियों की डिजिटल निगरानी क्षमता पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। फिलहाल, सीबीआई की टीम आरोपी अजय तिर्की के आवास पर जांच पूरी कर चुकी है। मामले में जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।