हादसा: टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; 25 मिनट तक रुकी रही

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वातानुकूलित डिब्बे से अचानक धुआं उठते ही बोगी के भीतर मौजूद यात्रियों ने चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। कोच में आग की लपटें देखकर घबराए कई यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन रुकते ही नीचे उतरने लगे। इस आकस्मिक हादसे की वजह से ट्रेन के अंदर कुछ समय के लिए भय तथा भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही रेलकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए और स्थिति को संभालने में जुट गए।रेलकर्मियों ने बोगी में उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद रेलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। समय रहते आग को बुझा दिए जाने से लपटें ट्रेन के अन्य कोचों तक नहीं फैल सकीं और एक बड़ा हादसा होने से बच गया।इस घटना के कारण टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस धुतरा स्टेशन के समीप लगभग 25 मिनट तक रुकी रही। आग पर पूरी तरह काबू पाने और स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन को झारसुगुड़ा की ओर रवाना कर दिया गया। इसके बाद ही ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने राहत की सांस ली।