सीबीआई का बड़ा एक्शन: अटकी पेंशन और सीएमपीएफ के लिए मांगी थी 18 हजार की रिश्वत, दो क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार

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शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे सीबीआई की टीम ने गोविंदपुर परियोजना कार्यालय में कार्रवाई की। इंस्पेक्टर रघुनाथ कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए सीएमपीएफ डीलिंग क्लर्क मेघलाल महतो और पेंशन डीलिंग क्लर्क मोहम्मद इम्तियाज को रिश्वत की रकम लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया। सीबीआई अधिकारियों ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद कार्यालय में जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की। इस कार्रवाई से परियोजना कार्यालय परिसर में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।यह मामला गोविंदपुर परियोजना के सर्वे विभाग में कार्यरत रहे पूर्व कर्मचारी रसूल जमा से जुड़ा हुआ है। जनता नगर निवासी रसूल जमा करीब सात माह पहले अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के कई महीने बीत जाने के बाद भी उनका सीएमपीएफ और पेंशन का भुगतान अटका हुआ था। आरोप है कि दोनों डीलिंग क्लर्क लंबित भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने के एवज में उनसे लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। लगातार परेशानी के बाद रसूल जमा ने इसकी शिकायत धनबाद सीबीआई से की थी।ये भी पढ़ें-पूर्व कर्मचारी की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई की टीम ने मामले की जांच की और आरोपों की पुष्टि की। इसके बाद एजेंसी ने दोनों कर्मचारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तय योजना के तहत शुक्रवार को जैसे ही रसूल जमा ने आरोपी क्लर्क मेघलाल महतो और मोहम्मद इम्तियाज को 18 हजार रुपये दिए, पास में ही मुस्तैद सीबीआई की टीम ने दोनों को तुरंत रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद टीम ने दफ्तर में जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी की और दोनों को अपने साथ ले गई।