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झारखंड: आज मौसम रहेगा साफ, बारिश की संभावना कम; दुर्गापूजा और रावण दहन में नहीं पड़ेगी खलल

Tue, 20 Oct 2026 01:51 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 20 Oct 2026 01:51 PM IST
सार

विजयादशमी पर झारखंड में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना कम है। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ऐसे मौसम में दुर्गापूजा मेले, पंडाल दर्शन और रावण दहन के कार्यक्रमों के प्रभावित होने की आशंका कम है।

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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विजयादशमी और दुर्गापूजा उत्सव के दौरान मंगलवार को झारखंड में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य में बारिश की संभावना बहुत कम है, जिससे पूजा पंडालों के दर्शन, दुर्गापूजा मेलों और रावण दहन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में खलल पड़ने के आसार नहीं हैं।
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तापमान और मौसम का हाल
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय हल्की धुंध रहने के बाद दिन भर धूप खिली रहेगी। दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। शाम और रात के वक्त मौसम अपेक्षाकृत सुहावना और आरामदायक रहेगा। इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है।
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आयोजनों पर अनुकूल असर
विजयादशमी पर पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर दुर्गापूजा मेले, पंडाल दर्शन और खुले मैदानों में रावण दहन के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिन और रात के समय वर्षा की संभावना न के बराबर होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम रहेगी। आयोजकों और श्रद्धालुओं के लिए मौसम की यह स्थिति काफी हद तक अनुकूल बनी रहेगी।

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जिलों में मौसम का अंतर
यद्यपि पूरे राज्य में सामान्यतः मौसम शुष्क बना रहेगा, फिर भी झारखंड के अलग-अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर मौसम की स्थिति में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। उत्सवों में भाग लेने के लिए घर से बाहर निकलने से पहले लोगों को अपने संबंधित जिले के ताजा मौसम अपडेट की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। मौसम के साफ रहने से विजयादशमी के अंतिम दिन होने वाले सभी सांस्कृतिक उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बाधा के संपन्न होने की पूरी उम्मीद है।
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