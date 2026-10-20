झारखंड: आज मौसम रहेगा साफ, बारिश की संभावना कम; दुर्गापूजा और रावण दहन में नहीं पड़ेगी खलल

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विजयादशमी और दुर्गापूजा उत्सव के दौरान मंगलवार को झारखंड में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य में बारिश की संभावना बहुत कम है, जिससे पूजा पंडालों के दर्शन, दुर्गापूजा मेलों और रावण दहन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में खलल पड़ने के आसार नहीं हैं।