झारखंड: रांची में दशहरे पर होगा भव्य रावण दहन, 60 फीट का रावण और 55 फीट का कुंभकर्ण जलेगा

विजयादशमी के अवसर पर एचईसी के शालीमार बाजार मैदान में भव्य रावण दहन समारोह का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष समारोह में 60 फीट ऊंचे रावण और 55 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा। दशहरा के इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है।

रावण दहन समारोह में मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप समारोह का उद्घाटन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आयोजन समिति समारोह को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है।

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शालीमार बाजार मैदान में हर वर्ष विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन का आयोजन किया जाता है। इस दौरान आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ समारोह देखने पहुंचते हैं। इस बार रावण के साथ कुंभकर्ण के पुतले का दहन भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा।

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आयोजकों के अनुसार, विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण दहन के माध्यम से समाज में सत्य, न्याय और सद्भाव का संदेश देने का प्रयास किया जाता है। समारोह के दौरान लोगों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी।

आयोजन समिति ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से समारोह में शामिल होने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दशहरा के दिन शालीमार बाजार मैदान में होने वाला यह आयोजन क्षेत्र में उत्सव का प्रमुख केंद्र रहने की उम्मीद है।