काली पूजा: पंडालों में केवल प्राकृतिक मिट्टी की मूर्तियां ही लगेंगी,पीओपी-थर्माकोल की मूर्तियों पर रोक

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पूजा समितियों को केवल स्थानीय निकायों से पंजीकृत कारीगरों से ही मूर्तियां खरीदनी होंगी। इसके लिए पूजा आयोजकों को संबंधित निकाय से पूर्व अनुमति लेनी होगी और अपनी कचरा प्रबंधन योजना जमा करनी होगी। बोर्ड ने पूजा पंडालों में जैविक और अजैविक कचरे के कुशल निपटारे के लिए 3-बिन सिस्टम यानी तीन अलग-अलग कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है।इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने भोग और प्रसाद वितरण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आयोजकों को प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर केवल धातु या कांच के बर्तनों का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा, समिति के लोग केवल केला, साल और बरगद के पत्तों से बने पत्तलों का ही उपयोग करेंगे। पेय पदार्थों और प्रसाद वितरण में केवल मिट्टी के बर्तनों यानी कुल्हड़ का ही इस्तेमाल करना होगा।नदियों और झीलों को दूषित होने से बचाने के लिए बोर्ड ने विसर्जन प्रक्रिया से पहले मूर्तियों से फूल, माला, वस्त्र और सजावटी सामग्री हटाना अनिवार्य कर दिया है। लोग इस सामग्री को अलग-अलग रंग-कोडित कूड़ेदानों में रखेंगे। बोर्ड ने विसर्जन स्थलों पर किसी भी प्रकार के ठोस कचरे को जलाने या चारों तरफ फैलाने पर सख्त पाबंदी लगाई है।स्थानीय निकाय नदियों और झीलों के किनारे मिट्टी की मेड़ बनाकर अस्थायी कृत्रिम तालाब यानी कंफाइंड पॉन्ड्स तैयार करेंगे, ताकि मूर्तियों का विसर्जन केवल इन्हीं बंद संरचनाओं में हो। विसर्जन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी पानी के रंग और उसके मैलापन की जांच करेंगे। पानी में चूना मिलाने और शोधन के बाद ही अधिकारी ऊपर के स्वच्छ पानी को मुख्य जलस्रोत में जाने देंगे।बोर्ड ने शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे जलस्रोतों की गहराई और जल उपलब्धता के आधार पर मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई तय करें। स्थानीय प्रशासन केवल उन्हीं मूर्तिकारों को लाइसेंस जारी करेगा जो केवल प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करते हैं। विसर्जन प्रक्रिया समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर नगर निकाय सभी विसर्जन स्थलों, झीलों और नदियों के किनारों से मूर्तियों के अवशेष और कचरा हटाएंगे। निकाय इस कचरे का निष्पादन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत पूरा करेंगे।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम परिवारों से भी पर्यावरण-हितैषी तरीके से पूजा आयोजित करने की अपील की है। लोग घरों में केवल प्राकृतिक मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित करेंगे और उनका विसर्जन घर पर या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किए गए अस्थायी या मूवेबल कृत्रिम टैंकों में ही करेंगे। बोर्ड ने नागरिकों से सख्त अपील की है कि वे पूजन सामग्री को पॉलिथीन की थैलियों में बांधकर नदियों या तालाबों में न फेंकें, बल्कि इसे निर्धारित कचरा संग्रह स्थलों पर ही डालें।