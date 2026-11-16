झारखंड: पीएलएफआई के नाम पर लेवी की मांग, ग्रेडर चालक को बंदूक दिखाकर धमकाया, मशीन जलाने की कोशिश

पश्चिमी सिंहभूम जिले की घाटबाजार घाटी में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर दो अज्ञात युवकों ने सड़क निर्माण में लगी संवेदक कंपनी से लेवी की मांग की है। रविवार दोपहर मोटरसाइकिल पर पहुंचे हथियारबंद युवकों ने ग्रेडर चालक को बंदूक दिखाकर दो दिन में लेवी चुकाने का फरमान सुनाया। युवकों ने ग्रेडर मशीन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास भी किया, हालांकि मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इससे सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों और संवेदक के बीच दहशत का माहौल बन गया है।

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रांची की संवेदक कंपनी बीकेएस इंफ्रास्ट्रक्चर एनएच-320जी पर कोलेबिरा से रायकेरा (मनोहरपुर) तक सड़क बना रही है। रविवार दोपहर मनोहरपुर-रांची मुख्य मार्ग पर स्थित घाटबाजार घाटी के पास ग्रेडर मशीन से निर्माण चल रहा था। इसी दौरान लाल और काले रंग की मोटरसाइकिल पर दो युवक वहां पहुंचे। उन्होंने गाड़ी रोककर ग्रेडर चला रहे अशोक चौधरी को बंदूक दिखाई और डराया। हमलावरों ने उसे पीएलएफआई के लेटरहेड पर लिखी लेवी की पर्ची थमा दी। इस पर्ची के नीचे उग्रवादी संगठन से जुड़े 'अनल दा' का नाम दर्ज है।पर्ची सौंपते हुए दोनों युवकों ने चालक को दो दिनों के भीतर लेवी की रकम पहुंचाने का निर्देश दिया। आरोपियों ने चेतावनी दी कि यदि लेवी नहीं दी गई तो सड़क निर्माण पूरी तरह बंद रखना होगा। केवल धमकी देकर ही युवक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने साथ लाया पेट्रोल ग्रेडर मशीन पर छिड़क दिया और उसमें आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि, पेट्रोल छिड़कने के बावजूद आग नहीं सुलगी, जिससे मशीन सुरक्षित बच गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से मौके से भाग निकले।आनंदपुर थाना प्रभारी प्रिंस झा ने घटनास्थल का जायजा लिया और ग्रेडर चालक से घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस लेवी मांगने वाले आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।