झारखंड: रांची में खूनी पारिवारिक विवाद, युवक ने पत्नी और सास की धारदार हथियार से काटकर की हत्या

रांची जिले के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के चतरा गांव में रविवार शाम पारिवारिक विवाद के कारण एक युवक ने अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में गहरा दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया।

पारिवारिक विवाद के बाद किया हमला

चतरा गांव में रविवार शाम किसी बात को लेकर आरोपी युवक और उसके ससुराल पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और पारिवारिक विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी अपना आपा खो बैठा। गुस्से में आकर उसने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर अपनी पत्नी और सास को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अत्यधिक खून बह जाने और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।

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आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

घटना की सूचना मिलते ही टाटीसिलवे थाना की पुलिस तुरंत हरकत में आई और बिना किसी देरी के दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेज दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर वह कौन सी तात्कालिक वजह या विवाद था जिसके कारण आरोपी ने इतना खूनी कदम उठाया।