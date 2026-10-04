भारत-वेस्टइंडीज रांची टी20: टिकटों की बिक्री कल से, 1,600 से 18,000 रुपये तक होगी कीमत; ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्तूबर को जेएससीए स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के टिकटों की बिक्री सोमवार से शुरू होगी। दर्शक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक स्टेडियम में बने विशेष काउंटरों से टिकट खरीद सकेंगे। काउंटरों पर दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा।

मैच को लेकर टिकट बिक्री, दर्शकों की सुरक्षा, पार्किंग और यातायात व्यवस्था से जुड़ी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्टेडियम प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और टिकटों की कालाबाजारी व फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दर्शकों की सुविधा के लिए कुल छह टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इनमें चार काउंटर आम दर्शकों के लिए, जबकि दो काउंटर महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक व्यक्ति अधिकतम दो टिकट ही खरीद सकेगा। टिकटों की कीमत 1,600 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक तय की गई है। काउंटरों पर अव्यवस्था रोकने के लिए स्पष्ट मार्किंग, अलग-अलग कतारों और लोहे, स्टील तथा बांस-बल्लियों से मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है।

दर्शक District.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडेय ने सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी टिकट ऑफर और नकली विज्ञापनों से दूर रहने की अपील की है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी टिकट बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि दर्शक केवल आधिकारिक माध्यमों से ही टिकट खरीदें। जेएससीए स्टेडियम में 39,500 से 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा, बेहतर सुविधाओं के लिए 76 कॉरपोरेट बॉक्स भी उपलब्ध हैं।



मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया है। टिकट काउंटरों के आसपास सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, ताकि टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। दर्शकों को दोपहर 3 बजे से स्टेडियम के निर्धारित गेटों से प्रवेश दिया जाएगा। बिना टिकट वाले लोगों को स्टेडियम परिसर के आसपास इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

मैदान और दर्शक दीर्घा के बीच अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षा बैरिकेडिंग को मजबूत किया गया है। सुरक्षा जांच के बाद ही दर्शकों को प्रवेश मिलेगा। स्टेडियम के भीतर ज्वलनशील पदार्थ, बैग, पानी की बोतल और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर रोक रहेगी। परिसर के अंदर और बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।



वाहनों के लिए अलग पार्किंग जोन, टीम इंडिया का स्क्वाड तैयार

मैच के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग पार्किंग जोन चिह्नित किए हैं। सामान्य दर्शकों को स्टेडियम के सामने या मुख्य सड़कों पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। कॉरपोरेट बॉक्स, हॉस्पिटैलिटी और प्रेसिडेंट एन्क्लोजर के अधिकृत पासधारकों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पुलिस ने दर्शकों से मैच शुरू होने से ठीक पहले पहुंचने के बजाय पर्याप्त समय लेकर आने की अपील की है।



7 अक्तूबर को रांची पहुंचेंगी दोनों टीमें

भारत और वेस्टइंडीज की टीमें 7 अक्तूबर को रांची पहुंचेंगी। इसके बाद 8 अक्तूबर को जेएससीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा। सुबह के सत्र में वेस्टइंडीज की टीम अभ्यास करेगी, जबकि भारतीय टीम बाद में मैदान पर उतरेगी।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम मुकाबले में उतरेगी, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और ईशान किशन को भी शामिल किया गया है।

ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी को जगह मिली है। वहीं, गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव संभालेंगे।