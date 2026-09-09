झारखंड के गिरिडीह में ACB की बड़ी कार्रवाई: साइबर थाने का SI 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम के रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने के बाद से धनबाद एसीबी की टीम पूरे मामले में निगरानी रख रही थी। टीम ने आरोपी गौतम पुलिस अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम साइबर थाना के बाहर गेट के पास होटल के पास पहुंचा और पीड़ित शिकायतकर्ता जीवलाल मंडल से 30 हजार रुपये बतौर रिश्वत लेने लगा।इसी दौरान एसीबी टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया। जीवलाल के छोटे बेटे को पूर्व में एक मामले में जेल भेजा गया था। उसी मामले की केस डायरी कोर्ट भेजने के नाम पर गौतम ने कथित तौर पर रिश्वत की मांग की थी।गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम को अपने साथ ले गई और उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो की टीम अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।