झारखंड के गिरिडीह में ACB की बड़ी कार्रवाई: साइबर थाने का SI 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला गिरिडीह/रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 09 Sep 2026 03:41 PM IST
सार
गिरिडीह में धनबाद एसीबी की टीम ने साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर पुनीत कुमार गौतम को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने होटल के पास जाल बिछाकर कार्रवाई की।
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विस्तार
धनबाद की भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (एसीबी) टीम ने गिरिडीह जिले में साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर पुनीत कुमार गौतम को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने इस गौतम को साइबर थाना के बाहर गेट के समीप एक होटल के पास से पकड़ा, जहां वह रिश्वत की राशि ले रहा था।
होटल के पास बिछाया गया जाल
सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम के रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने के बाद से धनबाद एसीबी की टीम पूरे मामले में निगरानी रख रही थी। टीम ने आरोपी गौतम पुलिस अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम साइबर थाना के बाहर गेट के पास होटल के पास पहुंचा और पीड़ित शिकायतकर्ता जीवलाल मंडल से 30 हजार रुपये बतौर रिश्वत लेने लगा।
इसी दौरान एसीबी टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया। जीवलाल के छोटे बेटे को पूर्व में एक मामले में जेल भेजा गया था। उसी मामले की केस डायरी कोर्ट भेजने के नाम पर गौतम ने कथित तौर पर रिश्वत की मांग की थी।
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पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम को अपने साथ ले गई और उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो की टीम अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।
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होटल के पास बिछाया गया जाल
सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम के रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने के बाद से धनबाद एसीबी की टीम पूरे मामले में निगरानी रख रही थी। टीम ने आरोपी गौतम पुलिस अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम साइबर थाना के बाहर गेट के पास होटल के पास पहुंचा और पीड़ित शिकायतकर्ता जीवलाल मंडल से 30 हजार रुपये बतौर रिश्वत लेने लगा।
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इसी दौरान एसीबी टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया। जीवलाल के छोटे बेटे को पूर्व में एक मामले में जेल भेजा गया था। उसी मामले की केस डायरी कोर्ट भेजने के नाम पर गौतम ने कथित तौर पर रिश्वत की मांग की थी।
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पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम को अपने साथ ले गई और उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो की टीम अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।