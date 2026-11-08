झारखंड: अंबा प्रसाद का सरकारी आवास सील, बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठीं पूर्व विधायक; वहीं मनाएंगी दिवाली

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जानकारी के अनुसार, सरकारी आवास खाली कराने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान आवास में रखा सामान बाहर निकाल दिया गया और फिर सरकारी आवास को सील कर दिया गया।आवास खाली कराए जाने की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आवास सील किया जा चुका था। इसके बाद उन्होंने सरकार की कार्रवाई के विरोध में आवास के बाहर ही टेंट लगवा दिया और धरने पर बैठ गईं।अंबा प्रसाद ने टेंट के बाहर दीप जलाकर दीपावली मनाने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं। इस दौरान उन्होंने आवास सील किए जाने की कार्रवाई का विरोध जताया और कहा कि वह इस बार दीपावली इसी टेंट में मनाएंगी। उनका यह कदम राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।गौरतलब है कि अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बड़कागांव स्थित आवास को भी कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने तोड़ दिया था। इस कार्रवाई के बाद योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से तीन साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अब अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को सील किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर झारखंड की राजनीति में चर्चा में है।