झारखंड के चतरा जिले में मंगलवार सुबह एक महिला का सड़ा-गला और आधा जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भरही-रबदा सीमा पर स्थित लाली माटी जंगल से बरामद किया गया है। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। शव की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कहीं और करने के बाद पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में फेंका गया है। सूचना मिलते ही प्रतापपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने देखा शव

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह स्थानीय ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर लाली माटी जंगल में पड़े महिला के शव पर पड़ी। शव सड़ा-गला और आधा जला हुआ था। यह देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बिना देर किए इसकी सूचना प्रतापपुर थाना पुलिस को दी।

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30 से 50 प्रतिशत तक जला हुआ है महिला का शरीर

घटनास्थल की स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह महिला का शव मिला है, वहां आसपास आग लगने या जमीन जलने के कोई निशान नहीं हैं। इसके बावजूद महिला का शरीर करीब 30 से 50 प्रतिशत तक जला हुआ है।

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इससे आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने महिला की हत्या किसी दूसरी जगह की और फिर सबूत मिटाने के साथ उसकी पहचान छिपाने के इरादे से शव को जंगल में लाकर फेंक दिया। हालांकि, हत्या और शव को जलाने से जुड़े वास्तविक तथ्यों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।

महिला की पहचान करने में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में संपर्क कर महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल महिला की मौत के कारणों और घटना के पीछे शामिल लोगों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।