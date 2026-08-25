झारखंड: प्रदेश के सभी सदर अस्पताल होंगे डिजिटल, मरीजों को एक क्लिक पर मिलेगी डॉक्टर और दवाओं की जानकारी

झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक हाईटेक और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों को डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इसके लिए मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की मौजूदगी में रॉडिक कंपनी के साथ एमओयू किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि इस पहल से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और मरीजों को अस्पताल से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों की जानकारी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लोगों को मिलेगी।

विज्ञापन

मंत्री ने बताया कि मरीज और उनके परिजन यह भी देख सकेंगे कि अस्पताल में कितने डॉक्टर मौजूद हैं और कौन-कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि मरीजों को अस्पताल की सेवाओं की जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर निगरानी भी बेहतर होगी और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वहीं, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था झारखंड में अभी नहीं थी, जबकि अन्य राज्यों में यह व्यवस्था पहले से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। एम्बुलेंस की कमी पर स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि नई एम्बुलेंस की खरीद की प्रक्रिया चल रही है।