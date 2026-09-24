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Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand: Two young siblings drown in a water-filled pit; father spots their bodies floating in the water.

झारखंड: पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम भाई-बहन की मौत, पिता ने पानी में तैरते हुए देखा शव; कोहराम

Thu, 24 Sep 2026 04:53 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 24 Sep 2026 04:53 PM IST
सार

पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर थाना क्षेत्र के बाघचट्टा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से छह वर्षीय गोडसन टुड्डू और उसकी चार वर्षीय बहन एंजेल टुड्डू की मौत हो गई। पिता ने शाम को दोनों के शव गड्ढे में तैरते देखे।

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Jharkhand: Two young siblings drown in a water-filled pit; father spots their bodies floating in the water.
दुर्घटना - फोटो : amar ujala

विस्तार
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पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के बाघचट्टा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान छह वर्षीय गोडसन टुड्डू और उसकी चार वर्षीय बहन एंजेल टुड्डू के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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तलाश के दौरान गड्ढे में मिले दोनों के शव
बच्चों के पिता अगस्तीन टुड्डू राजमिस्त्री का काम करते हैं। बुधवार को वह मजदूरी करने आनंदपुर गए थे। शाम को काम खत्म कर घर लौटे तो दोनों बच्चे वहां नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने आसपास के घरों और उन जगहों पर बच्चों की तलाश शुरू की, जहां दोनों अक्सर खेलते थे।

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काफी तलाश के बाद शाम करीब सात बजे पिता ने घर से लगभग सौ मीटर की दूरी पर स्थित पानी भरे गड्ढे में दोनों बच्चों के शव पानी की सतह पर तैरते देखे। उन्होंने आनन-फानन में दोनों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

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अकेले बच्चों का पालन-पोषण कर रहे थे पिता
स्थानीय लोगों के अनुसार, गोडसन रोजाना स्कूल से लौटने के बाद अपनी छोटी बहन एंजेल के साथ खेलता था। दोनों शाम के समय पिता के काम से लौटने का इंतजार करते थे। बुधवार को भी दोनों साथ खेल रहे थे। इसी दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबने से हादसा हो गया।

बताया गया कि बच्चों की मां पहले ही कहीं चली गई थी। इसके बाद अगस्तीन टुड्डू अकेले मजदूरी कर दोनों बच्चों का पालन-पोषण कर रहे थे। एक साथ दोनों बच्चों को खोने के बाद पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

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