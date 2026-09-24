झारखंड: कोडरमा स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की आखिरी बोगी में लगी आग, शौचालय में धूम्रपान की आशंका; टला बड़ा हादसा

धनबाद-गया रेलखंड पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर बृहस्पतिवार को कोडरमा-बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन की आखिरी बोगी में अचानक आग लग गई। घटना के बाद यात्रियों में अफरातफरी मच गई। रेलकर्मियों, आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बोगी में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

प्राथमिक जांच में आग बोगी के शौचालय से शुरू होने की बात सामने आई है। रेल प्रशासन को आशंका है कि शौचालय के अंदर किसी यात्री या असामाजिक तत्व द्वारा धूम्रपान किए जाने के कारण आग लगी हो सकती है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आरपीएफ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं।

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गाड़ी संख्या 53373 कोडरमा-बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन बृहस्पतिवार दोपहर 3:15 बजे प्लेटफॉर्म संख्या एक से रवाना होने वाली थी। ट्रेन के खुलने से ठीक पहले उसकी सबसे आखिरी बोगी से अचानक घना धुआं निकलने लगा। बोगी में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। धुआं देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई। कई यात्री अपना सामान लेकर आनन-फानन में बोगी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए।

घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन प्रबंधक, आरपीएफ प्रभारी और जवानों के साथ जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षाकर्मियों और रेलकर्मियों ने बोगी में मौजूद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद दमकल कर्मियों ने रेल प्रशासन के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया।