{"_id":"627c19602fdcc74961145cc3","slug":"jharkhand-government-ready-to-include-hindi-in-language-list","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकारी नौकरी: हिंदी को भाषा सूची में शामिल करने को तैयार हुई झारखंड सरकार, हाईकोर्ट को दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, रांची Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 12 May 2022 01:45 AM IST