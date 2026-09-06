झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन: हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू नहीं रहे, झामुमो ने क्या कहा?

झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पार्टी ने कहा, JMM के सीनियर नेता और राज्य सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

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