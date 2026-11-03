झारखंड: बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना पड़ा महंगा, मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर महिला से 3.50 लाख ठगे

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शहर के धतकीडीह स्थित बी ब्लॉक, लाइन नंबर 1 निवासी और डॉ. केएस निजामी की पत्नी निगार अख्तर ने रांची के एमआई एजुकेशन सर्विसेज नामक कोचिंग संस्थान के संचालक शशिभूषण कुमार पर इस ठगी का आरोप लगाया है।पीड़िता निगार अख्तर अपनी बेटी का दाखिला मेडिकल कॉलेज में कराकर उसे डॉक्टर बनाना चाहती थीं। इसी सिलसिले में उनका संपर्क रांची स्थित एमआई एजुकेशन सर्विसेज के संचालक शशिभूषण कुमार से हुआ था। आरोपी ने पीड़िता को पूरा भरोसा दिलाया कि वह नीट-यूजी की काउंसिलिंग प्रक्रिया में उनकी बेटी की मदद करेगा और उसे निश्चित सफलता दिलाएगा। कोचिंग संचालक के इस आश्वासन और झांसे में आकर पीड़िता ने 27 जुलाई 2025 को उसे 3.50 लाख रुपये की राशि दे दी थी।काउंसिलिंग का परिणाम घोषित होने पर पीड़िता की बेटी को सफलता नहीं मिली। इसके बाद महिला ने कोचिंग संचालक से अपने दिए हुए 3.50 लाख रुपये वापस मांगे। आरोप है कि आरोपी शशिभूषण कुमार लगातार रुपये लौटाने में टालमटोल करता रहा। बाद में उसने रुपये वापस करने से साफ इन्कार कर दिया। पीड़िता के विरोध करने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।आरोपी की धमकियों के आगे न झुकते हुए पीड़िता ने साकची थाने पहुंचकर पुलिस में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। साकची थाना प्रभारी के अनुसार, पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी