झारखंड: गिरिडीह में बीस लाख रुपये की शराब जब्त, ट्रक चालक ने किया तस्करी मॉड्यूल का खुलासा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गिरिडीह Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Sat, 09 Apr 2022 01:51 PM IST

सार In Giridih Jharkhand Police arrests Truck Driver smuggling 20 lakh worth of Liquor news in hindi- पुलिस ने बताया कि गाड़ी में शराब से जुड़ा कोई कागज नहीं था और माना जा रहा है कि यह नकली शराब है।

झारखंड के गिरिडीह जिले की बिरनी थाना पुलिस ने हजारीबाग से बिहार के बेगूसराय ले जाई जा रही एक ट्रक शराब जब्त की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के मुताबिक, बिरनी पुलिस ने ट्रक जब्त कर दो ब्रांड की शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये है।



उन्होंने बताया कि गाड़ी में शराब से जुड़ा कोई कागज नहीं था और माना जा रहा है कि यह नकली शराब है। रेणु के अनुसार, ट्रक मध्य प्रदेश का है, जबकि ट्रक चालक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में चालक ने शराब तस्करी के मॉड्यूल का खुलासा किया है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।