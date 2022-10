Jharkhand: दुमका में फिर लड़की को जिंदा जलाया, विवाहित युवक उससे जबर्दस्ती करना चाहता था दूसरी शादी

झारखंड के दुमका में फिर एक लड़की को पेट्रोल डालकर जलाने की खबर आई है। एक शादीशुदा युवक उससे जबर्दस्ती दूसरी शादी करना चाहता था, परिजनों के इनकार के बाद उसने युवती की हत्या का प्रयास किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Jharkhand | A girl was set ablaze in Dumka; accused arrested



She has been referred to Ranchi. The boy was known to the girl. The accused is already married and wanted to marry the victim. The parents (of girl) were not ready for the marriage. Probe on: Shivender, DSP, Jarmundi pic.twitter.com/AZKitYr7EA