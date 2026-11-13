झारखंड: मुंबई का रेल टिकट दलाल गिरफ्तार, 117 यात्रियों के लिए खरीदे थे 31 टिकट; 1.74 लाख रुपये के टिकट बरामद

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त्योहारी सीजन में ट्रेनों में टिकटों की भारी मांग को देखते हुए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इस निगरानी से बचने के लिए टिकट दलालों ने सुदूर और ग्रामीण इलाकों के छोटे रेलवे स्टेशनों से ओपनिंग डेट की टिकटें कटवाने का नया तरीका खोज निकाला। सीआईबी धनबाद, गोमो आरपीएफ और मधुवन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई की।टीम ने मधुवन स्थित सिद्धायतन चैरितेबल स्पिरिचुअल होम धर्मशाला के कमरा नंबर 226 में छापा मारा। वहां मौजूद 33 वर्षीय भाविक जसवंत राय सूचक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से मुंबई के मलाड पश्चिम का रहने वाला है और गिरिडीह के छोटे स्टेशन का फायदा उठाकर टिकटों की कालाबाजारी कर रहा था।पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि तत्काल टिकटों पर आरपीएफ की कड़ी नजर और सख्त नियमों के कारण उसने ओपनिंग डेट टिकट का रास्ता चुना। ट्रेनों में यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले अग्रिम बुकिंग खुलते ही सीटें तेजी से भर जाती हैं, जिससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता। आरोपी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर छोटे स्टेशनों के काउंटर से ओपनिंग डेट के टिकट बुक करा लेता था। इसके बाद वह जरूरतमंद यात्रियों को प्रति टिकट 2,000 से 3,000 रुपये तक अधिक वसूलकर महंगे दामों पर बेचता था।अभियान में सीआईबी के निरीक्षक अरविंद कुमार राम, गोमो आरपीएफ के निरीक्षक विमलेश कुमार, उपनिरीक्षक आनंद आलोक और सहायक उपनिरीक्षक शशिकांत तिवारी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार बड़े रेलवे स्टेशनों पर निगरानी के चलते दलालों ने ग्रामीण क्षेत्रों के टिकट काउंटरों का रुख किया है। इसी कारण अब सुदूर स्टेशनों के आसपास भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ ने यात्रियों को आगाह किया है कि वे किसी दलाल के झांसे में आने के बजाय सीधे रेलवे काउंटर से ही टिकट खरीदें।