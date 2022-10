Gang Rape: झारखंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 10 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी फरार

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में 26 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ 10 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की सनसनीखेज करने वाली खबर आई है। घटना गुरुवार को हुई थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता एक नामचीन आईटी कंपनी में काम करती है।

पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। चाईबासा पुलिस के अनुसार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह 20 अक्तूबर की शाम अपने मित्र के साथ कहीं बाहर गई थी। वे सड़क किनारे बात कर रहे थे, इसी बीच 8-10 लोग आए और पहले उनके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद वे उसे जबर्दस्ती सूनसान स्थान पर ले गए और दुष्कर्म किया।

Jharkhand | A case of gang rape with a software engineer has been reported in Chaibasa on October 20. Police have registered the FIR against 10 accused. SIT has been formed to probe the case. Raids are being conducted to arrest the accused: Chaibasa Police