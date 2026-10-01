झारखंड: हैदराबाद-मुंबई से धनबाद तक शोषण का आरोप, महिला ने थाने में दी शिकायत; जांच में जुटी पुलिस

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पीड़िता ने सरायढेला थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में हैदराबाद जाने के दौरान उसकी पहचान गांधी नगर निवासी अश्विनी कुमार शर्मा से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा किया। इसके बाद आरोपी ने महिला को हैदराबाद, मुंबई तथा सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में पीड़िता को जानकारी मिली कि अश्विनी कुमार शर्मा पहले से शादीशुदा है। जब महिला ने इस बात का विरोध किया, तो आरोपी ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी करने का भरोसा दिया।पीड़िता के अनुसार आरोपी ने जनवरी 2026 में उसे तलाक से संबंधित कुछ कागजात दिखाकर फिर से भरोसे में लिया। इसके बाद आरोपी ने सरायढेला के एक होटल में ले जाकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी उसे दिल्ली और वृंदावन भी ले गया, जहां विभिन्न होटलों में उसके साथ संबंध बनाए गए। जब पीड़िता को आरोपी के झूठे वादों का एहसास हुआ, तो उसने पूर्व में महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि इसके कुछ समय बाद आरोपी ने दोबारा संपर्क किया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि अब वह आरोपी से दूर रहने का प्रयास कर रही है, लेकिन आरोपी उसके निजी फोटो व वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर दबाव बना रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उसके कुछ निजी फोटो इंस्टाग्राम और वाट्सएप के माध्यम से उसके परिचित लोगों को भेजे जा रहे हैं। पीड़िता ने आरोपी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सरायढेला थाना की पुलिस शिकायत के आधार पर पूरे मामले के विभिन्न बिंदुओं की जांच कर रही है।