Jharkhand : करम पूजा में शरीक हुए सोरेन, वाद्य यंत्र मांदर पर आजमाए हाथ, देखिए वीडियो

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत अर्जित करने के बाद उत्साह व जोश से भर गए हैं। सोरेन ने रांची में करम पूजा के अवसर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की।

#WATCH | Jharkhand CM Hemant Soren tries his hands on Mandar, a traditional folk musical instrument on the occasion of Karam Puja in Ranchi. (06.09) pic.twitter.com/AtvJYIINkv