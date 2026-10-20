फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   chandil robbery case courier worker conspiracy 24 lakh jewellery british era silver coins recovered

चांडिल में डकैती कांड का खुलासा : 24 लाख के सोने-चांदी के आभूषण और ब्रिटिशकालीन सिक्के बरामद

Tue, 20 Oct 2026 12:12 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 20 Oct 2026 12:12 PM IST
सार

झारखंड के चांडिल में पूर्व आभूषण व्यवसायी उमंग चौधरी के घर हुई डकैती के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, कूरियर कर्मी ने घर की रेकी कर कथित डकैतों को वारदात में मदद की थी।

विज्ञापन
chandil robbery case courier worker conspiracy 24 lakh jewellery british era silver coins recovered
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बस स्टैंड के समीप स्थित पूर्व आभूषण व्यवसायी उमंग चौधरी के घर हुई सनसनीखेज डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 24 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और ब्रिटिशकालीन सिक्के बरामद किए हैं।
विज्ञापन


कूरियर कर्मी निकला मुख्य साजिशकर्ता
विशेष जांच दल ने जांच को आगे बढ़ाते हुए चांडिल के सुकसारी निवासी राहुल कुमार महतो को गिरफ्तार किया। राहुल एक डिलीवरी कंपनी में कूरियर पहुंचाने का काम करता है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वर्ष 2022-23 में घाघीडीह जेल में बंद रहने के दौरान उसकी मुलाकात कुख्यात डकैत मोहिउद्दीन और सोबराती से हुई थी। राहुल ने ही पूर्व आभूषण व्यवसायी उमंग चौधरी के आवास की रेकी की थी और डकैतों को चांडिल बुलाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिलवाया था।
विज्ञापन


धनबाद से गहने खरीदने वाला गिरफ्तार
पुलिस टीम ने डकैती के लूटे गए आभूषण खरीदने वाले आरोपी धनबाद जिले के बरोरा (हरिना) निवासी त्रिवेणी प्रसाद स्वर्णकार को भी दबोच लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर 5,142 ग्राम गला हुआ चांदी, 80 ग्राम गला हुआ सोना और 32 पीस ब्रिटिशकालीन चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। इसके साथ ही दो चांदी के स्वास्तिक और ब्रेसलेट में लगे 11 पीस हीरे भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बरामद आभूषणों और सामग्री की कुल कीमत करीब 24 लाख रुपये आंकी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पूर्व में पांच आरोपी भेजे जा चुके जेल
डकैती की इस घटना के मुख्य आरोपी मोहिउद्दीन अंसारी, गुलजार अंसारी, सद्दाम अंसारी, सोबराती अंसारी और शेख जमील को पुलिस पहले ही हजारीबाग से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विशेष जांच दल की इस पूरी कार्रवाई में मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक, नक्सल शाखा प्रभारी, चांडिल अंचल निरीक्षक और थाना प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed