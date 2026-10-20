झारखंड: इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क पर एनसीबी का शिकंजा, कथित मास्टरमाइंड जिम्मी समेत छह गिरफ्तार

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में यह बात सामने आई है कि कथित मास्टरमाइंड जिम्मी कोकीन और सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध कारोबार को संचालित करने के लिए विदेशी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था। एजेंसी के अनुसार, इन विदेशी नंबरों में थाईलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के मोबाइल नंबर शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसी अब इस बात की विस्तृत पड़ताल में लगी है कि इन विदेशी नंबरों के माध्यम से किन-किन लोगों के साथ संपर्क साधा जाता था। इसके साथ ही एजेंसी यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि मादक पदार्थों की आपूर्ति किस तरह सुनिश्चित की जाती थी और इस पूरे नेटवर्क का संचालन किस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, देश के अन्य हिस्सों तथा विदेशों में मौजूद संभावित सहयोगियों की पहचान करने का काम भी लगातार जारी है।इस ड्रग्स नेटवर्क के तार राजधानी रांची के कुछ प्रमुख होटल और बार से भी जुड़े होने की गहरी आशंका जताई जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बात का सटीक पता लगाने में जुटा हुआ है कि शहर के भीतर कोकीन और सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई किन-किन ठिकानों पर की जाती थी और इस पूरी व्यवस्था के पीछे कौन-कौन से लोग शामिल थे। इस व्यापक जांच के अंतर्गत मादक पदार्थों की सप्लाई के मूल स्रोतों, संभावित ग्राहकों तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तमाम लोगों की भूमिका की निष्पक्ष पड़ताल की जा रही है। हालांकि, इस मामले में संबंधित होटल और बार की भूमिका को लेकर जांच एजेंसी की ओर से अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।रांची और जमशेदपुर में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार किए गए सभी छह आरोपियों से गहन पूछताछ कर रहा है। जांच एजेंसी का मुख्य ध्यान ड्रग्स की आपूर्ति के मूल स्रोतों का पता लगाने, गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने और संभावित अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की पुष्टि करने पर पूरी तरह से केंद्रित है। झारखंड में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर इस कार्रवाई को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जांच एजेंसी की पैनी नजर उन सभी संदिग्धों और ठिकानों पर टिकी हुई है, जिनका इस कथित सिंडिकेट के साथ किसी भी रूप में संबंध हो सकता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस नेटवर्क की अन्य कड़ियों और संभावित अंतरराष्ट्रीय संपर्कों से जुड़ी और भी जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।