Yakub Memon: भाजपा का आरोप- 'उद्धव राज में मजार बन गई याकूब मेमन की कब्र, देश से माफी मांगें ठाकरे-पवार-राहुल'

भाजपा विधायक राम कदम ने 1993 के बम धमाके के दोषी आतंकी याकूब मेमन की मुंबई में कब्र को मजार में बदलने को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जब सीएम थे, उस दौरान याकूब की कब्र को मजार में बदल दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही मुंबई के प्रति प्रेम और देशभक्ति है?

Grave of terrorist Yakub Memon who executed 1993 Bombay bombings at Pakistan's behest, converted into a Mazar when Uddhav Thackeray was CM. Is this his love for Mumbai, patriotism? Sharad Pawar, Rahul Gandhi & he should apologise to people of Mumbai: Maharashtra BJP MLA Ram Kadam pic.twitter.com/OfJX3lKx2a