Kerala: महिला डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या, जिसका कर रही थी इलाज उसी ने घटना को दिया अंजाम, HC ने लिया संज्ञान

केरल के कोट्टारक्कारा के एक तालुक अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक व्यक्ति ने बुधवार को 22 वर्षीय एक महिला डॉक्टर वंदना दास की चाकू मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोपी व्यक्ति को परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने के बाद पुलिस अस्पताल ले कर आई थी।



राज्यपाल और सीएम पहुंचे अस्पताल

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनाराई विजयन ने किम्स (KIMS) अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर वंदना दास का पार्थिव शरीर इसी अस्पताल में रखा गया है।

और पढ़ें

विज्ञापन

#WATCH | Kerala | Medical students, under the aegis of House Surgeons Association, protest over the murder of Dr Vandana Das, in Thiruvananthapuram.



She was stabbed by an accused, brought for a medical check-up by Police at Kottarakkara Taluk Hospital & died at another hospital. pic.twitter.com/9TeIe8jV7m — ANI (@ANI) May 10, 2023

घटना की जानकारी देते हुए कोट्टारक्करा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट के बाद खुद को बचाने के लिए आपातकालीन नंबर पर फोन किया था। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी को घायल अवस्था में तालुक अस्पताल लेकर पहुंची। अधिकारी ने बताया, "उसने शराब का सेवन किया था और जब हम उसे अस्पताल ले गए तो वह हिंसक हो गया। वह महिला डॉक्टर के साथ अकेला था क्योंकि हमें कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर आरोपी के घाव की मरहम-पट्टी कर रही थीं।"अधिकारी ने बताया कि बाद में उस पर बहुत मुश्किल से काबू पाया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) मामला दर्ज किया गया है, वहीं महिला डॉक्टर की मौत के बाद उस पर हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा।इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के एक अधिकारी ने एक टीवी चैनल से कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है और केरल भर के डॉक्टर इसका विरोध करेंगे। आईएमए अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर वंदना दास अजीजिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाउस सर्जन थीं और अपने प्रशिक्षण के तहत तालुक अस्पताल में थीं। आईएमए अधिकारी ने कहा कि उसे बचाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।डॉक्टर वंदना दास की हत्या के विरोध में कोट्टारक्करा में चिकित्सा पेशेवर सड़कों पर उतर आए। वहीं, तिरुवनंतपुरम में हाउस सर्जन एसोसिएशन के तत्वावधान में मेडिकल छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन किया।केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया और आज दोपहर 1.45 बजे एक विशेष बैठक करने का फैसला किया।

Kerala | Medical students, under the aegis of House Surgeons Association, protest over the murder of Dr Vandana Das, in Thiruvananthapuram. She was stabbed by an accused, brought for a medical check-up by Police at Kottarakkara Taluk Hospital & died at another hospital.