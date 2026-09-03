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न्यूज डायरी: वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव क्लास से हटेंगी 180 डिग्री घूमने वाली सीटें, रेलवे ने दिया प्रस्ताव

Thu, 03 Sep 2026 03:39 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 03 Sep 2026 03:39 AM IST
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न्यूज अपडेट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
देश की प्रीमियम सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की लग्जरी में बदलाव की तैयारी चल रही है। रेलवे के वरिष्ठ इंजीनियरों ने एग्जीक्यूटिव क्लास (ईसी) कोच से 180 डिग्री घूमने वाली (रोटेटिंग) सीटों को हटाने का प्रस्ताव दिया है। हाल में हुई प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियरों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया है।
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मौजूदा व्यवस्था में यात्री अपनी सुविधा के अनुसार सीट को घुमा सकते हैं, लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन कुर्सियों में बार-बार खराबी आ जाती है। इसके रख-रखाव में काफी दिक्कत आती है। सीटें स्थायी होने से कोच में अतिरिक्त जगह बचेगी, जिससे हर एग्जीक्यूटिव कोच में एक और नई कतार जोड़ी जा सकेगी। इससे यात्रियों की क्षमता और रेलवे की कमाई में इजाफा होगा। 
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