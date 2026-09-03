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Weather Today: IMD issues alert for heavy rainfall in 18 states across the country, including Delhi-NCR.
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Weather Today: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के इन 18 राज्यों में IMD ने जारी किया भीषण बारिश का अलर्ट
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:00 AM IST
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दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। एक ओर जहां दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के कारण कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर को देश के 18 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में हल्की से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के कारण कई इलाकों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।
दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की विदाई का समय नजदीक होने के बावजूद बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 3 सितंबर को भी राजधानी में बारिश जारी रहने का अनुमान है। दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं तथा कई स्थानों पर रुक-रुककर बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत के अनुसार, अगले तीन दिनों में एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है और शुक्रवार तक कुछ इलाकों में बारिश का दौर बना रह सकता है।
उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 3 सितंबर को बारिश के साथ तेज हवाएं और आंधी चल सकती है। इन क्षेत्रों में 4 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है और यहां 5 सितंबर तक बारिश होने का अनुमान है। बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है।
बिहार में भी 3 सितंबर को व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, 3 और 4 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 6 सितंबर तक कई इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। मॉनसून की विदाई के बीच बने इस मौसमी सिस्टम ने देश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश का माहौल बना दिया है।
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