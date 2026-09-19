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खेत में पड़ी मिली महिला की लाश: मां के शव से चिपकी रोती रही बच्ची, पुलिस ने पति और प्रेमी को हिरासत में लिया

Sat, 19 Sep 2026 09:19 PM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sat, 19 Sep 2026 09:19 PM IST
सार

कर्नाटक के रायचूर जिले में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि उसके सिर पर पत्थर से हमला कर उसे मौत के घाट उतारा गया। वारदात के बाद आरोपियों ने उसकी डेढ़ साल की बेटी को शव के ऊपर छोड़ दिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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Woman body found in field in Raichur Karnataka Toddler kept crying while clinging to her mother corpse
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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कर्नाटक के रायचूर जिले में एक महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को आशंका है कि महिला को पत्थर से पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा गया। वारदात के बाद आरोपियों ने उसकी डेढ़ साल की बेटी को मां के शव के पास छोड़ दिया। इस दौरान बच्ची अपनी मां से लिपटकर रोती रही। पुलिस ने महिला के पति और उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना सिंधनूर उपखंड के आरएच कैंप-5 इलाके की है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय स्नेहा के रूप में हुई है। वह आरएच कैंप-4 की रहने वाली थी। स्नेहा का शव गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में मिला।

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मां के शव से लिपटी रोती रही बच्ची
लोगों ने जब महिला का शव देखा तो उसकी डेढ़ साल की बेटी अपनी मां से लिपटी हुई थी और लगातार रो रही थी। बच्ची की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों का दिल दहल गया। पुलिस के मुताबिक, जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब स्नेहा की सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
महिला की मौत के बाद सिंधनूर ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। महिला की मौत के कारणों और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
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चार साल पहले हुई थी शादी
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, स्नेहा की शादी करीब चार साल पहले अमित से हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले करीब चार महीने से उसका शुबहाम नाम के युवक के साथ कथित प्रेम संबंध था। पुलिस इस रिश्ते को भी हत्या की जांच के एक पहलू के तौर पर देख रही है।


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पति और कथित प्रेमी हिरासत में
पुलिस ने स्नेहा के पति अमित और उसके कथित प्रेमी शुबहाम को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला की हत्या किसने की और इसके पीछे असली वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में किसी एक आरोपी को हत्या का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। स्नेहा के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिंधनूर तालुक अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी मौत की वजह और चोटों की प्रकृति के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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