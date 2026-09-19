खेत में पड़ी मिली महिला की लाश: मां के शव से चिपकी रोती रही बच्ची, पुलिस ने पति और प्रेमी को हिरासत में लिया

कर्नाटक के रायचूर जिले में एक महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को आशंका है कि महिला को पत्थर से पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा गया। वारदात के बाद आरोपियों ने उसकी डेढ़ साल की बेटी को मां के शव के पास छोड़ दिया। इस दौरान बच्ची अपनी मां से लिपटकर रोती रही। पुलिस ने महिला के पति और उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना सिंधनूर उपखंड के आरएच कैंप-5 इलाके की है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय स्नेहा के रूप में हुई है। वह आरएच कैंप-4 की रहने वाली थी। स्नेहा का शव गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में मिला।

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