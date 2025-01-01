समुद्र में बढ़ेगी महाशक्तियों की टक्कर?: नौसेना प्रमुख ने हिंद-प्रशांत की सुरक्षा पर चेताया, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (IPRD) 2026 में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है और तकनीक के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सबका असर समुद्र पर भी पड़ रहा है। समुद्री क्षेत्र अब केवल व्यापार और आवाजाही का रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया के रणनीतिक हितों का अहम केंद्र बन चुका है।

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