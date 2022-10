BCCI Politics: क्या इसलिए विदा हो रहे सौरव गांगुली?, बीसीसीआई को लेकर टीएमसी-भाजपा में सियासत गर्म

देश के सबसे बड़े क्रिकेट संगठन बीसीसीआई (BCCI) के अध्यक्ष पद को लेकर सियासत गर्मा गई है। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी का आरोप है कि मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली भाजपा में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें बीसीसीआई के प्रमुख पद से हटाया जा रहा है। उधर, भाजपा नेता दिलीप घोष ने पलटवार किया है कि क्या गांगुली को अध्यक्ष बनवाने में टीएमसी की कोई भूमिका थी?

Another example of political vendetta.



Son of @AmitShah can be retained as Secretary of #BCCI.



But @SGanguly99 can't be.



Is it because he is from the State of @MamataOfficial or he didn't join @BJP4India ?



We are with you Dada!