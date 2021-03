बंगाल में बवाल जारी: भाजपा सांसद के घर के पास हुई बमबारी, बच्चे समेत तीन लोग घायल

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा को लेकर राज्य की राजनीति हिंसक रूप ले रही है। यहां आए दिन किसी न किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम या रैली में हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कभी किसी पार्टी का कार्यकर्ता चोटिल होता है तो कभी कोई नेता। अभी बीते बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल, उत्तरी 24 परगना के जगदल में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर से पास क्रूड बम से हमला किए जाने की खबर आई है, जिसमें एक बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए।

We will approach the Election Commission regarding the incident (which took place in Jagaddal, North 24 Parganas): West Bengal BJP leader Mukul Roy in Delhi https://t.co/N4Eubyzx85 pic.twitter.com/miH6pRw3X6