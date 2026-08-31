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Bangladesh Join Mecca Pact: मुस्लिम नाटो में बांग्लादेश होगा शामिल? भारत की बढ़ी चिंता!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Pallavi Kashyap
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:53 PM IST
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बांग्लादेश 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' में शामिल होने को लेकर बेताब हो रहा है. वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए की लिस्ट में जल्द ही शामिल हो सकता है. लेकिन क्या इससे भारत को चिंतित होने की जरूरत है।
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