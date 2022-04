पश्चिम बंगाल: रैली निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, तेजस्वी सूर्या ने ममता सरकार को घेरा

कोलकाता में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विरोध रैली का नेतृत्व पार्टी सांसद और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कर रहे थे। रैली कोलकाता के बिकाश भवन की ओर जा रही थी।

#WATCH | West Bengal: Police use water cannon to disperse BJP workers who were taking out a protest rally against the state Govt, towards Bikash Bhavan in Kolkata. The protest rally is being led by party MP and BJYM national president Tejasvi Surya. pic.twitter.com/UdQcD7aIgo