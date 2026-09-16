पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ऑफिस खाली कराने का आदेश किया रद्द
पीटीआई, कोलकाता। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 16 Sep 2026 02:54 PM IST
सार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के ऑफिस वाली इमारत की छठी और सातवीं मंजिल खाली कराने का फायर सर्विस डिपार्टमेंट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने टीएमसी के जवाब पर दोबारा विचार और नोटिस के बाद निरीक्षण के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विस्तार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल फायर सर्विस डिपार्टमेंट के एक आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का ऑफिस वाली एक ऊंची इमारत की दो मंजिलों को खाली करने को कहा गया था। यह इमारत यहां कामाक स्ट्रीट पर है।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वह 3 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस की ओर से दिए गए जवाब पर फिर से विचार करे और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद उस जगह का दोबारा निरीक्षण करे।
जस्टिस कृष्णा राव ने डिपार्टमेंट के 4 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दक्षिण कोलकाता के पॉश इलाके में मौजूद उस इमारत की छठी और सातवीं मंजिल को खाली करने को कहा गया था, जहां टीएमसी सांसद का ऑफिस है।
विज्ञापन
कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर निरीक्षण के दौरान दोनों मंजिलों पर फायर सेफ्टी उपायों में और कमियां पाई जाती हैं, तो अधिकारी टीएमसी को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचित करेंगे। जस्टिस राव ने निर्देश दिया कि अगर ऐसा नोटिस जारी होने के बाद भी याचिकाकर्ता फायर सेफ्टी उपायों को लागू करने में विफल रहता है, तो डिपार्टमेंट कानून के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।
हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को फायर सर्विस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया था कि वह ऊंची इमारत की दो मंजिलों को खाली करने के अपने आदेश को तब तक लागू न करे जब तक कि वह अंतिम आदेश न दे दे।
डिपार्टमेंट के आदेश को चुनौती देने वाली बहस के दौरान, टीएमसी के वकील ने कहा कि उन्हें 4 सितंबर को दो मंजिलें खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसका आधार यह था कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की समय-सीमा समाप्त हो गई थी।
राज्य सरकार ने क्या तर्क दिया?
याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के एडवोकेट जनरल सुरोजित नाथ मित्रा ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि छठी और सातवीं मंजिल पर फायर सेफ्टी के कई मानकों का उल्लंघन किया गया था। इनमें से एक मंजिल पर कई एलपीजी गैस सिलेंडर रखे हुए थे।
इससे पहले अगस्त में, अधिकारियों ने उसी इमारत से टीएमसी का एक अवैध बिलबोर्ड हटा दिया था, जिसके दौरान बनर्जी के ऑफिस के प्राइवेट गार्ड, उनके समर्थकों और पार्टी के कुछ नेताओं की पुलिस और कोलकाता नगर निगम (KMC) के अधिकारियों के साथ झड़प हुई थी।
विज्ञापन
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वह 3 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस की ओर से दिए गए जवाब पर फिर से विचार करे और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद उस जगह का दोबारा निरीक्षण करे।
विज्ञापन
जस्टिस कृष्णा राव ने डिपार्टमेंट के 4 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दक्षिण कोलकाता के पॉश इलाके में मौजूद उस इमारत की छठी और सातवीं मंजिल को खाली करने को कहा गया था, जहां टीएमसी सांसद का ऑफिस है।
विज्ञापन
कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर निरीक्षण के दौरान दोनों मंजिलों पर फायर सेफ्टी उपायों में और कमियां पाई जाती हैं, तो अधिकारी टीएमसी को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सूचित करेंगे। जस्टिस राव ने निर्देश दिया कि अगर ऐसा नोटिस जारी होने के बाद भी याचिकाकर्ता फायर सेफ्टी उपायों को लागू करने में विफल रहता है, तो डिपार्टमेंट कानून के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।
हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को फायर सर्विस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया था कि वह ऊंची इमारत की दो मंजिलों को खाली करने के अपने आदेश को तब तक लागू न करे जब तक कि वह अंतिम आदेश न दे दे।
डिपार्टमेंट के आदेश को चुनौती देने वाली बहस के दौरान, टीएमसी के वकील ने कहा कि उन्हें 4 सितंबर को दो मंजिलें खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसका आधार यह था कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की समय-सीमा समाप्त हो गई थी।
राज्य सरकार ने क्या तर्क दिया?
याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के एडवोकेट जनरल सुरोजित नाथ मित्रा ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि छठी और सातवीं मंजिल पर फायर सेफ्टी के कई मानकों का उल्लंघन किया गया था। इनमें से एक मंजिल पर कई एलपीजी गैस सिलेंडर रखे हुए थे।
इससे पहले अगस्त में, अधिकारियों ने उसी इमारत से टीएमसी का एक अवैध बिलबोर्ड हटा दिया था, जिसके दौरान बनर्जी के ऑफिस के प्राइवेट गार्ड, उनके समर्थकों और पार्टी के कुछ नेताओं की पुलिस और कोलकाता नगर निगम (KMC) के अधिकारियों के साथ झड़प हुई थी।