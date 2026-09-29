पश्चिम बंगाल: पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई

विज्ञापन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और कुछ अन्य लोगों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी ने कुल 15 ठिकानों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई एक ऐसे संगठन से जुड़े मामले में की गई, जो दुर्गा पूजा के प्रीव्यू शो आयोजित करता था। जांच एजेंसी को इस संगठन के जरिए कथित तौर पर वित्तीय गड़बड़ी किए जाने की जानकारी मिली है।