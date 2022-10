West Bengal: मोमिनपुर में हिंसा व तोड़फोड़ के बाद बढ़ा तनाव, भाजपा नेता ने गृहमंत्री से मांगी मदद

पश्चिम बंगाल एक बार फिर से हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। यहां के मोमिनपुर इलाके में बीती रात दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया, इसके बाद जमकर हिंसा व तोड़फोड़ हुई। कई वाहनों व दुकानों को तोड़ा गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर, सांप्रदायिक तनाव के बीच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है।



जानकारी के तहत, मिलाद-उन-नबी के मौके पर दे रात मोमिनपुर के एकबालपुर में अचानक हिंसा फैल गई। यहां एक समुदाय के लोगों ने एकबालपुर थाने को घेर लिया। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलावा आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की। कई जगहों पर पथराव व बम फेंकने की भी खबरें सामने आई हैं। इसके बाद पूरे इलाके में आरएएफ को तैनात कर दिया गया है।



भाजपा का आरोप, कार्रवाई नहीं कर रही ममता सरकार

मोमिनपुर में फैली हिंसा व तनाव के बाद भाजपा नेता डॉ. सुकांत मजूमदार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कई वाहन सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है, एक शांतिप्रिय समुदाय द्वारा अपने त्योहार मिलाद-उन-नबी को मनाते हुए हिंदुओं की दुकानों व बाइकों को तोड़ा गया। हमेशा की तरह सीएम ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन लोगों को खुला छोड़ दिया।

Bikes and shops of Hindus vandalised by peaceful community today as they celebrate their festival at Maila Depot, Mominpore. As usual, CM isn’t talking any action against them and giving them free hand. pic.twitter.com/GJ7N2EHhpl