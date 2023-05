West Bengal: रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर ममता बनर्जी ने गाया गाना, बोलीं- साहित्य और कला में उनका महान योगदान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर गाना गाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री इंद्रनील सेन के साथ 'रवींद्र संगीत' गीत प्रस्तुत किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee sings a song on the birth anniversary of #RabindranathTagore, in Kolkata pic.twitter.com/XLGXhoBCIj